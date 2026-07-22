«Схватила за голову и трепала»: собака напала на семилетнего внука Дарьи Донцовой

Дарья Донцова сообщила, что на ее семилетнего внука напала собака. По словам семьи мальчика, хозяин пса спустил животное на ребенка и даже не попытался его оттащить. Однако владелец собаки утверждает обратное — мальчик якобы сам подошел к псу, чтобы поиграть. СК возбудил уголовное дело по факту инцидента, в МВД рассказали, что хозяин выгуливал собаку без намордника. Что ему может грозить — в материале «Газеты.Ru».

Пес породы акита-ину напал на семилетнего внука Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. Об этом сообщается в Telegram-канале российской писательницы.

Ребенок играл у ворот своего дома, когда на улице появился мужчина. Как рассказала Донцова в комментарии РЕН ТВ, он отпустил собаку, после чего пес бросился на мальчика.

Отец ребенка Аркадий рассказал, что хозяин пса даже не пытался оттащить животное от мальчика — он «просто стоял, улыбался и смотрел на происходящее». Спас ребенка случайный прохожий, который, оттаскивая собаку, сам получил укусы.

«Незнакомец взял Сашу на руки, отнес его домой. Родители так испугались, что не спросили имя этого человека. Сашу отвезли в детскую больницу, где ему зашили раны. Сейчас он в клинике, напуган, боится посторонних, отказывается от еды», — сообщили представители Донцовой.

В комментарии изданию «Подъем» писательница рассказала, что ее внук получил многочисленные раны, в том числе на голове, потому что собака «схватила его за голову и трепала».

Версия хозяина пса

Однако у хозяина акиты-ину, которая покусала внука Донцовой, Алексея Устинова своя версия произошедшего. Мужчина сообщил, что мальчик сам подошел к псу, чтобы поиграть и погладить. В ответ на это животное сначала толкнуло мальчика лапой, а уже потом повалило на землю и укусило. По словам Устинова, все это время пес находился на поводке.

«Попытался одернуть [поводок] в ту же секунду. Потом привязал собаку к столбу, там был близлежащий столб. Стал заниматься ребенком, пытался вызвать скорую помощь», — пояснил мужчина.

Он добавил, что родители мальчика приехали через 7-10 минут и забрали его. Устинов уточнил, что пытается выйти на контакт с семье пострадавшего, но пока ничего не знает.

Семья намерена идти в суд

Однако Дарья Донцова утверждает, что хозяин пса на контакт с семьей мальчика не пошел и свою вину не признал.

«Сейчас этим делом занимаются в УВД, и будет проведено следствие в отношении хозяина этой собаки. <...> Конечно, после того как пройдут все следственные действия, мы подадим в суд. Мирного пути для этого человека не будет», — пояснила Донцова в разговоре с ТАСС.

Она также уточнила, что на собаку жаловались и другие жители деревни. При этом писательница подчеркнула, что в проходящем виноват не пес, а его хозяин. По ее словам, собаку «так воспитывали, так злобили специально, чтобы она нападала на людей».

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В МВД Московской области сообщили, что хозяин собаки уже установлен. По данным правоохранителей, пса породы акита-ину мужчина выгуливал в поле без намордника. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Что может грозить хозяниу?

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что хозяину собаки может грозить штраф в размере до 35 тыс. руб. за несоблюдение требований к содержанию животного и выгул пса без поводка и намордника.

Кроме того, владельца пса могут привлечь к уголовной ответственности за оставление мальчика в опасности (ст. 125 УК РФ).