«Наносят вред стране»: в России ввели ограничения для иноагентов и скрывающихся преступников

Госдума одобрила пакет законопроектов, позволяющий блокировать счета, ограничивать банковские операции и доступ к госуслугам для преступников и иноагентов, которые скрываются за рубежом. Подробнее о новых мерах и комментарии властей — в материале «Газеты.Ru».

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки, ограничивающие права осужденных, которые находятся за границей. Проект подготовила профильная комиссия парламента по расследованию иностранного вмешательства под руководством Василия Пискарева.

Новые правила затронут не только фигурантов уголовных дел. Ограничения также введут против тех, кто привлечен к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ, призывы к санкциям, нарушение законов об иноагентах или за сотрудничество с нежелательными организациями.

«Речь идет о тех, кто наносит вред нашей стране. Об экстремистах, предателях нашей родины. Те, кто годами пытается сделать все, чтобы разрушить наше государство. Оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров. При этом скрывается от наказания в других государствах, ряд стран их опекает на подачке этих режимов предателей», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Какие ограничения вводятся

Новый закон фактически лишает нарушителей возможности дистанционно вести бизнес и управлять имуществом в России. Попавшие под действие закона граждане больше не смогут регистрироваться как индивидуальные предприниматели или самозанятые Также для них заблокируют любые операции с недвижимостью и транспортом : их нельзя будет поставить на кадастровый учет, зарегистрировать в ГИБДД или продать по доверенности.

Серьезные ограничения коснутся финансовой сферы и госуслуг. Нарушителям полностью закроют доступ к государственным и муниципальным сервисам в электронном виде, а банки закроют доступ к своим сайтам и мобильным приложениям. Денежные переводы будут заблокированы. Кроме того, им откажут в выдаче кредитов.

Дополнительно закон вводит прямую блокировку активов. Документ предусматривает полную заморозку денежных средств и имущества на территории РФ. Фигуранты списка также потеряют право использовать электронную подпись, а российские консульства и нотариусы за рубежом перестанут оказывать им часть ключевых услуг.

Как будут работать ограничения

Ограничительные меры к нарушителям будут применять только после того, как решение суда или постановление об административном наказании вступит в силу, а также подтвердится, что человек находится за границей и уклоняется от ответственности.

Решение будет принимать Минюст РФ, а списки таких лиц опубликуют на сайте ведомства. Запреты начнут действовать на следующий день после включения гражданина в этот реестр. При этом закон предусматривает и обратный порядок — для исключения из списка и отмены всех принятых мер.

Чтобы получить государственные выплаты или переводы от других лиц, внесенный в перечень гражданин будет обязан открыть специальный рублевый счет. Если он этого не сделает, банк откроет такой спецсчет автоматически, без личного присутствия клиента.

При этом близкие родственники уехавшего нарушителя, не имеющие собственных источников дохода, смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие . Эти социальные выплаты будут финансироваться за счет замороженных средств самого гражданина или напрямую с его специального счета.

Что заявили в Госдуме

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон нужен для того, чтобы обеспечить принцип неотвратимости наказания.

«Те, кто рассчитывает избежать ответственности, пользуясь при этом благами российского государства, должны понимать, что ответят по всей строгости закона», — сказал спикер ГД.

Володин также отверг заявления о том, что новые нормы направлены против оппозиции.

«Есть конструктивная оппозиция. Коллеги, тот, кто уехал за рубеж и вредит стране — это не оппозиция. Это предатели», — подчеркнул он.

Один из авторов закона Василий Пискарев заявил, что западные страны продолжают отказывать России в экстрадиции обвиняемых.

«Запад не реагирует на наши запросы об экстрадиции негодяев... Только за последний год Россия получила более ста таких отказов. В том числе нам не выдали 29 коррупционеров и 23 террориста», — заявил Пискарев.

Новый закон заблокирует уехавшим нарушителям удаленный доступ к их российским активам, пояснил «РГ» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, для беглецов это означает полную изоляцию от российской инфраструктуры, отметил он.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков в беседе с RTVI отметил, что поддержал инициативу, хотя не уверен в ее эффективности.

«Я не знаю, будет ли работать этот закон, я не уверен, что он совершенен. У меня есть сомнения, конечно же, но у меня нет оснований для того, чтобы голосовать против», — сказал депутат.

Как появился законопроект

Пакет законопроектов внесли в Госдуму в декабре 2025 года. Тогда глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что новые меры необходимы в отношении лиц, которые скрываются за рубежом и не могут быть экстрадированы в Россию.