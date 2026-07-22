«Этот хаос можно использовать». Что в России думают о смене главкома ВСУ

В Кремле не считают, что смена командования ВСУ изменит ситуацию на фронте

Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо Александра Сырского стал Михаил Драпатый. В Кремле оценили, как эти изменения могут сказаться на ситуации на поле боя, и отметили, что подобные решения демонстрируют внутреннюю нестабильность украинского руководства. Что поменяется с приходом Драпатого и какие силы могут стоять за ним — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Он сменил на посту Александра Сырского, занимавшего должность с 2024 года.

Драпатый является генерал-майором ВСУ. С 2016 по 2019 год он командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, с сентября по ноябрь 2024 года — оперативно-тактической группировкой «Луганск», а также оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица» с января 2025 года. Командовал Сухопутными войсками Украины с 29 ноября 2024 года по 1 июня 2025 года.

Владимир Зеленский и Михаил Драпатый в Киеве, 20 июля 2026 года Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Зеленский отправил Сырского в отставку на фоне массовых протестов, вызванных увольнением бывшего министра обороны Михаила Федорова. По данным СМИ, Федоров конфликтовал с Сырским и пытался добиться его отставки, но Зеленский встал на сторону главкома. В ответ на это протестующие требовали уволить Сырского. К 18 июля акции переросли в митинги с критикой самого Зеленского.

Драпатый считается неформальным лидером «внутриармейской оппозиции», которая противостояла Сырскому. После увольнения Федорова Драпатый одним из первых выступил в поддержку экс-министра.

Хороший военный момент

После смены руководства ВСУ многие западные эксперты и политики стали размышлять о том, поможет ли новый главком переломить ситуацию на поле боя.

В Кремле также дали оценку этой замене.

«Не думаю, что смена главкома ВСУ приведет к каким-то изменениям на фронтах. Динамика там хорошо известна: наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас невооруженным глазом видно, как украинские власти «потряхивает изнутри».

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Россия имеет все шансы использовать в своих интересах отставку главкома ВСУ Александра Сырского и назначение на его место Михаила Драпатого.



«Российская сторона может эту ситуацию хаоса внутри ВСУ сейчас использовать для того, чтобы попытаться продвинуться на ряде направлений вперед. Такая возможность у нас сейчас есть. Донбасс — это ключевое направление», — пояснил аналитик.



С похожим мнением о приближающемся «крахе украинской армии» выступил и заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Драпатый — человек, который давил людей в Мелитополе БТРами, человек совершенно другой формации — без высшего хорошего советского образования. Я думаю, что это будущий крах всей украинской армии, всех вооруженных сил Украины, потому что там кадровых военных практически не осталось. Все остальные — это все выскочки, которые поднялись при неонацистском режиме Зеленского», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».



С точки зрения Джабарова, ситуация в армии Украины ухудшается неопределенностью в политических верхах Киева.

«Шило на мыло»

На «хаотичность перестановок» в украинской армии обратил внимание и член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Поменяли шило на мыло, вот как это называется. Никак это не отразится на состоянии украинской армии. Со стороны вовсе кажется, что действия украинского руководства носят судорожный и хаотичный характер», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что внутренние распри и перестановки, которые очевидны всем, только показывают слабость Зеленского и всей вертикали власти, которую он выстроил вокруг себя .

Замена Александра Сырского на Михаила Драпатого не повлияет на стратегию ведения конфликта, поскольку реальные решения принимаются за пределами Украины, считает военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Стратегию боевых действий на Украине определяет не главком. Ее определяют реальные руководители Украины из НАТО, США и Европы. Они задают стратегию, а главком отвечает лишь за тактику: где наступать, где обороняться, куда перебросить резервы и боеприпасы. Поэтому с приходом Драпатого в отношении боевых действий с Россией ничего не поменяется», — сказал военный эксперт «Газете.Ru».

Он заявил, что против России воюет не Украина, а страны Запада, которые используют жизни украинских солдат и офицеров.

«При этом сама ситуация на поле боя сейчас вообще не в пользу Украины. Россия наступает по всему фронту, несмотря на то что Сырский, уходя в отставку, заявил, что оставляет новому главкому не обороняющуюся, а наступающую армию. Только непонятно, куда она наступает — видимо, на запад», — заключил Литовкин.

Александр Сырский Офис президента Украины

Кто стоит за Драпатым

Несмотря на то, что серьезных изменений в тактике ведения боя со сменой главкома ВСУ ждать не стоит, эксперты отмечают, что Драпатый отличается от Сырского тем, что за ним стоят западные силы, поддерживающие его.

«У Драпатого были серьезные разногласия с Сырским по поводу того, как вести боевые действия. При этом Сырского всегда поддерживал только Зеленский, а вот за Драпатым стоят британцы», — сказал военный эксперт Иван Коновалов.

Он подчеркнул, что Сырский был простым исполнителем приказов Зеленского.

«Исполняя недальновидные приказы Зеленского Сырский превращал любую операцию в «мясной штурм» с огромными потерями людей. Естественно, такой подход не нравился Западу, а вот у Драпатого сразу есть связи с нужными людьми, которые будут его контролировать», — уверен Коновалов.

По мнению эксперта, стоит ожидать, что в ближайшее время ВСУ будут несколько в хаотичном состоянии, так как Драпатый точно начнет свою деятельность на новой должности с полной зачистки всех близких к Сырскому людей.

«Понятно, что Сырского давно было пора менять. Он стал объектом критики со всех сторон — и внутри армии, и со стороны западных кураторов Киева, и простых солдат. Поэтому сейчас на Сырского повесят все ошибки, так как он — самая подходящая кандидатура на роль козла отпущения: за ним мало кто стоит, кроме самого Зеленского», — заключил Коновалов.