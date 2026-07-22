«75 раз придется отжиматься». Олегу Газманову — 75

22 июля эстрадному певцу, композитору и поэту Олегу Газманову исполнилось 75 лет. Он родился в Гусеве Калининградской области в 1951 году в семье белорусских фронтовиков.

В 1973-м с отличием окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, работал там же преподавателем. С 1977-го по 1981-й обучался в областном музыкальном училище по классу гитары. В то же время выступал в составе местных групп.

В 1983-м Газманов перебрался в Москву, где предлагал свои песни известным исполнителям. В 1987-м записал с сыном Родионом песню «Люси», которая обрела широкую популярность. Спустя два года создал группу «Эскадрон», в которой пела Галина Романова — будущая участница женской поп-группы «Комбинация».

В 1991-м Газманов выпустил свой дебютный сольный альбом «Эскадрон», выдержанный в стиле евродиско. В него вошли, в частности, песни «Морячка», «Есаул», «Эскадрон» и многие другие. Также Газманов выпустил такие известные песни, как «Мои ясные дни», «Загулял», «Танцуй, пока молодой», «Москва», «Офицеры», «Вперед, Россия!». Дискография артиста насчитывает 15 студийных альбомов.

Первой женой артиста была Ирина Газманова. В браке, который продлился с 1975-го по 1997-й, родился сын Родион (1981). В 1997-м спутницей Газманова стала Марина Муравьева-Газманова, пара зарегистрировала отношения только в 2003-м. В том же году у них родилась дочь Марианна. Первым мужем Муравьевой-Газмановой был сооснователь «МММ» Вячеслав Мавроди, Газманов же стал отчимом его сына Филиппа (1997).

В 1995 году Газманову присвоили звание заслуженного артиста РФ, а в 2001-м — народного артиста России. Награжден орденами Почета (2006), «За заслуги перед Отечеством» IV и II степеней (2012, 2026), «Дружбы» (2018), «За заслуги в культуре и искусстве» (2022).

Кроме того, артист становился лауреатом премий «The World Music Awards», «Овация», «Золотой граммофон», «Шансон года» и фестиваля «Песня года». Газманов — мастер спорта по спортивной гимнастике, капитан третьего ранга в отставке.

«Для того, чтобы быть здоровым, нужно каждое утро отжиматься столько, сколько тебе лет. Я каждое утро отжимаюсь столько, сколько мне лет, и у меня все хорошо. Через пару месяцев 75 раз придется отжиматься», — говорил он в апрельском интервью изданию kp.ru.

Творческий путь Газманова — в галерее «Газеты.Ru».