«Ахмат» больше атаковал в компенсированные минуты, но момента не создал — свисток на перерыв.
Три минуты добавлено к первому тайму.
Голевым моментом закончилась атака! Гонсалес в подкате заблокировал убойный удар Сильвы!
Хитрый по задумке розыгрыш штрафного «Краснодара» не получился — передачу Сперцяна перехватили, и «Ахмат» убежал в контратаку.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 1:0! Блестяще сыграл колумбийский форвард. Сначала поставил корпус, затем развернулся и погнал в штрафную на дриблинге. Разобравшись с защитниками, он пустил мяч под перекладину над Шелией.
Могучий удар Садулаева — Агкацев потащил, но набежавший Тодорович добил с 14-ти метров и попал в ближнюю штангу!
«Ахмат» пытается провести позиционную атаку, но «Краснодар» высоко и активно прессингует.
Как-то без ворот сейчас идет игра. Жоау Батчи возмутился решением об ауте в пользу «Ахмата» и получил желтую карточку.
Мяч после удара Батчи и рикошета прошел рядом со штангой. А после углового Батчи хотел пенальти, но фола нет.
А теперь первая стычка после очередного фола.
Еще одна пауза была вызвана повреждением Садулаева. Но он тоже возвращается в игру.
Много жестких стыков. Досталось Арсену Адамову. Пока «Ахмат» в меньшинстве, но возвращается защитник на поле.
«Краснодар» давит. Темп игры очень высок, и грозненцы его спокойно держат пока.
Батчи совсем чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть дальнюю штангу.
Удар с линии штрафной по воротам «Ахмата» — на месте Шелия.
«Краснодар» владеет мячом 64% времени в этом матче пока.
«Краснодар» поддавливает в последние минуты.
Батчи прострелил с правого фланга, но Шелия поймал.
Теперь уже грозненцы заблокировали удар в своей штрафной.
Атака «Ахмата» с попыткой удара Садулаева из штрафной — в блок.
Кордоба шикарно пробил через себя после навеса Сперцяна — рядом со штангой!
Зорин сделал классную передачу на Садулаева по левому флангу, но тот нарушил правила в атаке в борьбе за мяч.
Много борьбы на поле, и грозненцы в ней совсем не уступают соперникам.
В контратаке «Краснодара» Сперцян сделал пас на Кордобу, но в подкате защитник «Ахмата» выбил мяч.
Разыграли грозненцы угловой, но в итоге отправили мяч за поле подачей.
Тодорович пробил штрафной, но рикошетом от стенки мяч ушел выше перекладины.
Ленини сбил почти на границе штрафной площади Садулаева. Очень хорошая точка для «Краснодара».
Поееееееехали! Матч начлся.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Владимиром Москалевым из Воронежа во главе.
А вот стартовый состав от главного тренера грозненского «Ахмата» Сергея Ташуева:
Шелия, Ибишев, Тодорович, Гандри, Адамов, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Зорин, Мелкадзе, Самородов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Краснодара» Мурад Мусаев:
Агкацев, Диего Коста, Тормена, Петров, Гонсалес, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ленини, Олусегун, Кордоба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 25-го тура Российской премьер-лиги лидирующий «Краснодар» принимает на своем поле грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.