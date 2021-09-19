Экс-игрок «Спартака» Бубнов считает, что Агаларова скоро вызовут в сборную

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре форварда «Уфы» Гамида Агаларова, передает Sportbox.

«Агаларов, обладает всеми необходимыми качествами бомбардира. Не удивлюсь, если уже в зимнее трансферное окно он перейдет в один из больших российских клубов, которые уже следят за ним. Не за горами и главная сборная», — сказал Бубнов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Агаларов забил восемь голов в восьми матчах.

Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в €1,2 млн.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя игру форварда «Уфы» Гамида Агаларова, заявил, что в России давно не появлялись сильные нападающие.

«Очень хорошо, когда у нас вырастают новые таланты, появляются новые бомбардиры, с этим у нас какой-то застой, после Аршавина и Кержакова очень сильных форвардов и не было. Дзюба, конечно, форвард, но немного другого фасона, качества. В сборную можно попасть в 18,19 лет, нужно привлекать, подтягивать молодых ребят», — сказал Червиченко.