В Госдуме отреагировали на продажу подаренных олимпийцам автомобилей

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о решении завоевавших медали Игр-2020 спортсменов продать автомобили, которые им были подарены за успехи на соревнованиях в Токио.

Бывшая спортсменка заявила, что после Олимпиады-2006 в Турине, на которой она завоевала золото, часть олимпийцев продали машины ради покупки недвижимости. Журова отметила, что не осуждает действия других атлетов.

«У всех по-разному. У меня машина до сих пор осталась с 2006 года, она у меня единственная, езжу на ней и сегодня. В мое время был акцент, что это машина от президента. Поэтому я решила, что сохраню ее у себя. Сегодня это не государственный подарок, а спонсорский. Спортсмены вправе поступать с ним так, как хочется», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Автомобили были вручены победителям и призерам Игр-2020 на встрече с замглавы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым 11 сентября. Церемония прошла на территории Кремля. Модели и комплектации иномарок зависят от уровня и количества завоеванных спортсменом медалей. Победителям соревнований подарили автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 миллиона рублей. Серебряным и бронзовым призерам — BMW X3 различных комплектаций.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион и призер Игр продали свои автомобили спустя несколько дней после вручения.