Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» заявил, что «Зенит» мог обыграть «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, комментируя поражение «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Челси» (0:1), заявил, что подопечные Сергея Семака «могли бы и выиграть, но им не хватает исполнителей». Слова Канчельскиса передает «Спорт-Экспресс».

«Первый тайм был скучным, чуть не уснул. А во втором обе команды атаковали, «Зенит» неплохо проводил контрнаступления. Могли бы и выиграть, но питерцам не хватает исполнителей. Бразильцы помогли бы, если бы «Зенит» выиграл. Когда был Халк, тогда команда забивала. А сейчас пятками играют. Красиво, но результат на табло, три очка потеряли», — сказал Канчельскис.

В группе «Зенита» помимо лондонского клуба выступают туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артем Дзюба не попал в стартовый состав на матч против «Челси».