Экс-президент «Спартака» дал прогноз на матч Россия — Кипр

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что сборная России должна уверенно обыграть Кипр в отборочном матче ЧМ-22.

«Думаю, что встреча должна закончится со счетом 3-0 в нашу пользу, отсутствие Фернандеса и Ионова не сильно усложнит задачу сборной, Кипр можно и нужно обыгрывать вторым составом, это не конкуренты нашей команде. В следующем матче тоже нужно одерживать победу, Мальта и Кипр — сборные на которых стоит набирать очки, — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 с Кипром.