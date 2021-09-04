Защитник «Зенита» поблагодарил Иисуса за продление контракта с клубом

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос эмоционально отреагировал на продление контракта с командой.

3 августа стало известно, что чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) переподписал соглашение с бразильским футболистом. Теперь контракт 27-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Очень доволен продлением моего контракта. Я чувствую себя здесь как дома! Давайте вместе добиваться новых достижений. Спасибо, Иисус! Давай, «Зенит»! — написал Сантос в Instagram.

Бразилец пополнил состав петербургской команды в 2019 году. До этого он защищал цвета немецкого «Гамбурга». Также в своей карьере он успел поиграть за несколько бразильских клубов, итальянский «Удинезе» и испанскую «Гранаду». В «Зените» Сантос провел 79 матчей, забил три мяча и сделал 19 голевых передач.

После шести туров подопечные Сергея Семака возглавили турнирную таблицу национального первенства. В активе «Зенита» набрано 14 очков. В Следующем матче, который состоится уже после перерыва на игры национальных сборных, клуб 11 сентября сыграет с грозненским «Ахматом».