Канделаки — об уходе Арустамяна: он делал контент не для «Матч ТВ», а для своего канала

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась об уходе журналиста Нобеля Арустамяна с канала.

«С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но, тем не менее, произошедшее расставляет все точки над i.

Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира. Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берет интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного YouTube-канала. На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Канделаки заявила, что люди должны работать либо на себя, либо на телеканал. Генеральный продюсер отметила, что все усилия направляет на телеканал «Матч ТВ», так как он является ее основным местом работы.

«Хочу пожелать того же всем нашим сотрудникам: если будет развиваться телеканал, будет развиваться и ваша карьера. Тем не менее, каждый вправе развивать свою карьеру так, как считает нужным. И Нобель не исключение. Как сказал мне Василий Конов, условия на «Матче» уникальны во всех отношениях, и за эти условия многие мечтают ухватиться», — добавила Канделаки.

Также Канделаки считает, что личная жизнь является частью спорта. По ее мнению, настоящий журналист должен уметь поговорить на тему личных взаимоотношений. Генеральный продюсер отметила, что интервью с Мамаевым должно дать зрителю возможность узнать, почему может закончиться любовь и начаться ненависть, и как это может отразиться на карьере бывшего игрока сборной.

«Журналисты, которые могут это сделать, становятся лидерами мнений для широкой аудитории. Оставаться лидером только спортивной аудитории — это тоже честное решение, в котором я могу лишь поддержать Нобеля и пожелать ему удачи», — подытожила Канделаки.

Напомним, Арустамян решил уйти с канала из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой. Журналист заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям. Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин обратился к комментатору Нобелю Арустамяну по поводу его ухода с «Матч ТВ».