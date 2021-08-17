Участника Лиги чемпионов исключили из Кубка Германии за лишнюю замену

«Вольфсбург» получил техническое поражение в матче первого круга розыгрыша Кубка Германии сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

«Автозаводцы» в стартовой игре кубкового турнира оказались сильнее «Пройссена» (3:1). По окончании игры проигравший клуб подал протест, так как тренерский штаб «Вольфсбурга» сделал по ходу игры шесть замен вместо разрешенных пяти.

По итогам разбирательства клубу, который примет участие в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА, было присуждено техническое поражение со счетом 0:2.



У «Вольфсбурга» есть 24 часа на то, чтобы подать апелляцию на это решение.

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