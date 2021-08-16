Российский теннисист выиграл »«Мастерс» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс», который проходил в Торонто.

В финале россиянин обыграл представителя США Райлли Опелка со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Россиянин занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема теннисист дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Со следующей недели у Медведева будет 10 620 очков в активе. У Новака Джоковича (1-я ракетка мира) на данный момент 12 113 очков.

ATP-1000. Торонто. Одиночный разряд

Даниил Медведев (Россия) — Райли Опелка (США) — 6:4, 6:3

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале парного турнира в Монреале уступили канадско-бразильскому дуэту Габриэла Дабровски и Луиза Стефани со счетом 2:6, 3:6. Встреча длилась один час две минуты.