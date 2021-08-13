Тренер Непомнящий: я не представляю, что такое сегодняшний «Спартак»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о вылете московского «Спартака» из Лиги чемпионов.

Напомним, подопечные Руя Витории уступили по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». Красно-белые сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

«Некоторое время назад, когда «Спартаку» в соперники выпала «Бенфика», я имел неосторожность или глупость сказать: «Спартаку» выпал такой шанс поднять свое реноме, он пройдет «Бенфику». Когда смотрел матчи «Спартака» на предсезонном турнире, я оказался в таком заблуждении! Поэтому сейчас я не представляю, что такое сегодняшний «Спартак». Впрочем, как обычно: у «Спартака» не поймешь, где начало, где конец», — сказал Непомнящий «Газете.Ru».

Также Непомнящий рассказал о мотивации команд на Кубок России.

«Детально не знаю и умничать не хочу, но, судя по моему общению с тренерами, которые работают в РПЛ, отношение клубов к Кубку изменилось, на любой стадии. Не знаю, с чем это связано – возможно, с тем, что он стал более привлекательным и дорогим, появился финансовый интерес. Но в том, что мотивация у казанского «Рубина» и «Сочи» будет, я не сомневаюсь. Тем более, ни одним, ни другим никак нельзя терять свою аудиторию. Как бы ни было, и «Рубин», и «Сочи» заявили о себе очень громко в России, болельщики к ним повернулось – и их ожидания нельзя убивать. Поэтому думаю, что мотивация будет на уровне», — добавил Непомнящий.

«Сочи» и «Рубин» вылетели из Лиги конференций уступив белградскому «Партизану» и польскому «Ракуву» соответственно.

Ранее определились составы групп в элитном раунде Кубка России по футболу.