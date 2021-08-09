Захарова об антиспортивной кампании США: России уже недостаточно, на очереди Китай

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об антикитайской пропаганде, которая началась в США.

«Международное сообщество должно понять, что в опасности на самом деле мировой спорт, потому что никакой России им не будет достаточно. Они уже приступили к обработке Китая. Китай в активе готовится к зимним Олимпийским играм, уже началась крупнейшая антикитайская антиспортивная кампания в США.

Она включает в себя все — заявления законодателей, выступления, конкретные практические действия от представителей исполнительной власти до общественных деятелей, про пропагандистский мейнстрим в СМИ я вообще не говорю. Многие считают, что это обойдет их страны стороной. Не обойдет. Это нужно точно и четко понять. Аппетиты таковы, что не обойдет стороной. Поэтому нужно говорить об угрозе не нам, а об угрозе всему мировому спорту», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия».

Напомним, по итогам 16 соревновательных дней на Олимпийских играх — 2020 в Токио победу в медальном зачете одержала сборная США. В ее активе 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали.

Второе место занял Китай (38-32-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17). У идущей на четвертом месте Великобритании 22 золота, 21 серебро и 22 бронзы.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что мы не догоним США, пока не будет идеологии, как в Советском Союзе.