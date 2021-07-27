Депутат Свищев: женственная гимнастика победила мужикоподобную

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал победу российских гимнасток в командных соревнованиях на Олимпийских играх, передает Sport24.

«Сегодня поистине праздничный день. Восхищен нашими гимнастками. Тем и ценна эта победа над американками, победа над двойными стандартами и терапевтическими исключениями — то, что можно им, нельзя всем остальным. Женственная гимнастика сегодня победила мужикоподобную», — сказал Свищев.

Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

Серебряными призерами стали американские гимнастки (166,096). Бронзу взяли представительницы Великобритании (164,096).

Для России это 17-я медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.