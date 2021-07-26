Российская теннисистка Павлюченкова пожаловалась на плохое самочувствие

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что перед встречей второго круга летних Олимпийских игр — 2020 в Токио с немкой Анной-Леной Фридзам почувствовала себя плохо.

«Важно было быстро выиграть, потому что я, к сожалению, не на 100 процентов восстановилась после той игры. Вчера было реально не очень, на тренировке поиграла 30 минут, опять сжало виски, закружилась голова. Из-за этого я переживала, была неуверенность, не знала, смогу ли выложиться на 100%», — цитирует Павлюченкову РИА «Новости».

Теннисистка отметила, что ей помогла погода, которая сегодня была лучше.

Встреча между Павлюченковой и Фридзам завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 55 минут.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова раскритиковала расписание стартов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.