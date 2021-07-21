Капелло заявил о своем желании возглавить сборную России

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло выразил желание вновь возглавить национальную команду. Об этом сообщает «РБК Спорт»

Итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России на встрече с руководителями РФС во время финала Евро-2020 в Лондоне.

Капелло уже работал в сборной России в период с 2012 по 2015 годы. Зарплата тренера достигала рекордных €7 млн в год, тренер стал самым высокооплачиваемым на чемпионате мира-2014. Успехов с командой итальянец не добился, а затем РФС долгое время выплачивал специалисту неустойку, которая, по разным данным, достигала от €15 до €20 млн.

После сборной России Капелло проработал сезон (2017—2018) в китайском клубе «Цзянсу Сунин», после чего ушел на пенсию. 9 апреля 2018 года итальянец объявил о том, что завершает тренерскую карьеру.

Сейчас Капелло 75 лет.

Ранее сообщалось, что тренером сборной России по футболу станет Карпин, Бердыев или Кунц.