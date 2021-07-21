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Спорт

Могильщик России и Англии. Что за немец может стать наставником нашей сборной

Тренером сборной России по футболу станут Карпин, Бердыев или Кунц

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Валерий Карпин, Штефан Кунц, Курбан Бердыев

Валерий Карпин, Штефан Кунц, Курбан Бердыев

РИА «Новости»/Global Look Press
У Российского футбольного союза (РФС) осталось три кандидата в шорт-листе на пост главного тренера национальной сборной. Сейчас переговоры ведутся с наставником «Ростова» Валерием Карпиным, не работавшим тренером уже пару лет Курбаном Бердыевым и немецким специалистом Штефаном Кунцем, возглавляющим молодежную сборную своей страны. «Газета.Ru» оценивает варианты и рассказывает об иностранном тренере.

Кто такой Кунц

В поисках нового главного тренера для сборной России, ограниченных цейтнотом из-за приближающихся важнейших матчей отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 в Катаре, Российский футбольный союз сузил шорт-лист до трех фамилий.

Если Валерий Карпин и Курбан Бердыев в России отлично всем знакомы, причем настолько, что второй даже не воспринимается как иностранец, хотя по факту является представителем Туркменистана, то про немецкого специалиста широкая общественность почти ничего не знает.

Штефан Кунц является главным тренером сборной Германии U-23 и даже был одним из основных кандидатов на замену Йоахиму Леву, об уходе которого из главной команды страны после Евро было известно еще до старта чемпионата Европы.

Однако Немецкий футбольный союз предпочел кандидатуру Ханса-Дитера Флика, который шикарно провел последние несколько лет во главе мюнхенской «Баварии». Это открыло перспективному тренеру возможности для переговоров с другими федерациями.

Так кто такой Кунц? Это весьма интересный специалист в солидном возрасте — ему 58 лет.

Во время своей игровой карьеры был нападающим, причем звезд с неба не хватал. В составе «Кайзерслаутерна» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а кроме того выступал за «Бохум», «Байер» из Юрдингена (ныне «Юрдинген»), «Арминию» и провел сезон в турецком «Бешикташе».

В составе «Бохума» он один раз забил 22 мяча и стал лучшим бомбардиром «Бундеслиги», а в сезоне-1993/94, когда его «Кайзерслаутерн» в чемпионской гонке уступил «Баварии» всего одно очко, Кунц отличился 18 раз и разделил лавры лучшего голеадора турнира с Тони Йебоа из «Айнтрахта».

Вызывали его на протяжении карьеры в национальную сборную Германии, где по-настоящему основным он никогда не был, однако пользу приносил.

За Бундестим Кунц провел 25 встреч, забив в них шесть голов. Особенно памятны российским болельщикам должны быть два: во-первых, он провел единственный мяч в дебютной игре Олега Романцева во главе сборной России, во-вторых, сравнял счет в полуфинале Евро-1996 против Англии на «Уэмбли».

Матч завершился со счетом 1:1, а потом в серии послематчевых пенальти (Кунц свою попытку реализовал) нынешний наставник английской сборной Гарет Саутгейт допустил решающий промах, и Германия отправилась в финал, где благодаря дублю Оливера Бирхоффа обыграла в дополнительное время Чехию (2:1).

Постигровая карьера

Довольно интересен путь Кунца после завершения игровой карьеры. Сначала он попробовал себя на тренерском поприще, где особых успехов не снискал, поднявшись из региональных лиг только до Второй Бундеслиги, где поработал с «Карлсруэ».

Дальше он сосредоточился на функциях управленца. Кунц был спортивным директором в «Кобленце» и «Бохуме», а затем на протяжении восьми лет занимал должность председателя совета директоров в почти родном «Кайзерслаутерне». За это время далекий от золотых времен клуб даже на пару лет сумел вернуться в Бундеслигу.

Работая в «Кайзерслаутерне», специалист делал упор в развитии на собственную академию, всячески стараясь улучшить ее работу. Это не осталось незамеченным, и

в 2016 году именно его выбрали новым главным тренером молодежной сборной страны, несмотря на достаточно скромный опыт в этой должности.

И у Кунца откровенно пошло. Под его руководством раскрылось несколько немецких игроков, включая нынешнюю звезду «Баварии» Сержа Гнабри и важного защитника французского «ПСЖ» Тило Керера.

Под руководством Кунца молодежная сборная Германии трижды играла на чемпионатах Европы и всякий раз доходила до финала, выиграв турниры в 2017 и 2021 годах.

Интересно, что Кунц является апологетом схемы с четырьмя защитниками и даже позволил себе выступить с критикой Лева после вылета Германии с недавно завершившегося чемпионата Европы от Англии.

Кого выбрать

Вариант с Кунцем во главе сборной России выглядит довольно интересным, хотя и вряд ли заранее гарантирует успех.

Очевидно одно: немецкий специалист будет заинтересован в том, чтобы провести максимально успешный период во главе российской команды и либо так подытожить свою тренерскую карьеру, либо заработать себе репутацию для приглашения в более сильную сборную или в крепкий клуб.

По информации инсайдеров, кандидатура Кунца рассматривается наравне с именем Валерия Карпина, который готов возглавить сборную только на правах совмещения постов с «Ростовом», что не устраивает РФС.

Если говорить о Валерии Карпине как новом наставнике сборной, то за него прогрессивные идеи (которые он не без успеха применяет в «Ростове»), умение работать в сложных условиях и отличное знание российских футболистов и вообще местных реалий.

Все это есть и у Курбана Бердыева, но он не тренировал уже два года и прямо сейчас вообще трудится в Казахстане, являясь советником в местном «Кайрате». Последний тренерский опыт специалиста в РПЛ с казанским «Рубином» вряд ли можно признать очень уж удачным.

Видимо, поэтому в РФС Бердыева рассматривают только как запасной вариант, причем сообщается, что он получит договор только до конца года, а его дальнейшая судьба будет зависеть от итогов отбора на мундиаль. Причем в случае неудачного старта Бердыев может быть уволен еще до окончания цикла.

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