Депутат считает, что арбитр Карасев может успешно отработать на четвертьфинале Евро

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о качестве работы российского арбитра Сергея Карасева на чемпионате Европы — 2020. Российский судья отсудил матч 1/8 финала между сборными Голландии и Чехии (0:2). Лебедев считает, что Карасев является лучшим российским арбитром на сегодняшний день

«Безусловно, Сергей Карасев — лучший российский арбитр на данный момент. Хотя и к нему иногда бывали вопросы. Но наши команды всегда любят в случае неудачи свалить на кого-то вину. Мы сейчас видим, что Карасев судит великолепно. Если он получит назначение на следующие игры, то нам будет чем гордиться на этом чемпионате Европы. Матч Чехия — Дания он вполне способен отсудить на высоком уровне. На финал его из-за политических соображений вряд-ли поставят. Но на четвертьфинал, почему нет»? — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Сборная Голландии вылетела из розыгрыша Евро-2020 на стадии 1/8 финала. В четвертьфинале сборная Чехии встретится с командой Дании.

Ранее голландский защитник Маттейс де Лигт поделился мыслями после проигранного матча 1/8 финала против сборной Чехии (0:2).