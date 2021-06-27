Тактаров заявил, что Шлеменко и Моргенштерн достойны друг друга

Экс-боец Олег Тактаров поделился мнением о предложении Александра Шлеменко запретить творчество Моргенштерна, на что исполнитель призвал «запретить ММА».

«Лучше бы они между собой этот конфликт решали, лично друг другу высказывали. Они реально друг друга достойны, одного уровня и одного поля ягоды. Не, знаю, кто из них делает хуже. Мне, по крайней мере, Моргенштерн ничего плохого не сделал, а тот, кто постарше...» — цитирует Тактарова »Спорт-Экспресс».

Тактаров также вспомнил его конфликт со Шлеменко, связанную с пивом. Он заявил, что перерос Александра, стал богаче, лучше. Моргенштерн тоже его перерос.

«Если у вас есть зависть к чужим деньгам, как в случае с малолеткой, или зависть к чужой славе, и ты хочешь на этом капитализироваться, то оно не сработает. Не вякайте, смотрите в свою тарелку. Так Ренат Лайшев, по крайне мере, любит говорить», — сказал Тактаров.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предложение музыканта Моргенштерна запретить смешанные единоборства (ММА).