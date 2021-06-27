Познер заявил, что хотел бы пригласить на интервью Черчесова

Известный журналист Владимир Познер высказался о желании и возможности пригласить на интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я бы хотел, но он не придет, это совершенно очевидно. Тогда он приходил на волне, очень успешным, героем, всеобщим любимцем. Сегодня все по-другому. Многие даже его винят в том, что произошло на чемпионате, хотя я считаю, что это несправедливо. Так что был бы интересный разговор, попытаться действительно разобраться, в чем дело, но я уверен, что он мне откажет сейчас», — написал Познер на своем сайте.

Познер рассказал, что хотел бы спросить, насколько для него неожиданным был результат сборной России на Евро-2020.

«Был ли это шок или все-таки в глубине души он понимал, что команда у него не очень сильная», — сказал Познер.

Сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Россияне смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире известной футбольной передачи на Youtube ответил на вопрос о его желании возглавить сборную России.