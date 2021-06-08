В больницах Петербурга заканчиваются места для ковидных пациентов перед стартом Евро

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Часы обратного отсчета времени до чемпионата Европы по футболу 2020 на Большой Морской улице в... Часы обратного отсчета времени до чемпионата Европы по футболу 2020 на Большой Морской улице в...
Часы обратного отсчета времени до чемпионата Европы по футболу 2020 на Большой Морской улице в...
РИА Новости

В Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом перед стартом чемпионата Европы находится в нестабильном состоянии. Свободным остается лишь 8% коечного фонда для пациентов с COVID-19, сообщает «Фонтанка».

Уже дано поручение комитету по здравоохранению развернуть дополнительные места. На последнем заседании городского правительства вопрос динамики заболеваемости не поднимался, обсуждалась лишь тема вакцинации.

Отмечается, что в городе перестали публиковать данные о наполняемости ковидных госпиталей с 2 июня. Предполагается, что это сделано с целью сохранения туристической привлекательности города перед началом Евро.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о недопуске российских болельщиков на матч Евро-2020 против Дании.