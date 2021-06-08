В больницах Петербурга заканчиваются места для ковидных пациентов перед стартом Евро

В Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом перед стартом чемпионата Европы находится в нестабильном состоянии. Свободным остается лишь 8% коечного фонда для пациентов с COVID-19, сообщает «Фонтанка».

Уже дано поручение комитету по здравоохранению развернуть дополнительные места. На последнем заседании городского правительства вопрос динамики заболеваемости не поднимался, обсуждалась лишь тема вакцинации.

Отмечается, что в городе перестали публиковать данные о наполняемости ковидных госпиталей с 2 июня. Предполагается, что это сделано с целью сохранения туристической привлекательности города перед началом Евро.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о недопуске российских болельщиков на матч Евро-2020 против Дании.