ЦСКА поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА отреагировал на победу лондонского «Челси» в финале Лиги чемпионов.

«Поздравляем «Челси» с этим значительным достижением», — говорится в сообщении армейцев в Twitter.

В решающем матче подопечные Томаса Тухеля одолели «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

Ранее наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, что «горожане» в ближайшие несколько лет будут лучшей командой мира.