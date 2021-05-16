Овечкин вышел на третье место в НХЛ по очкам среди левых нападающих в плей-офф

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин вышел на третье место в лиге по числу шайб среди левых нападающих.

35-летний россиянин принял участие во втором взятии ворот Тууки Раска, состоявшемся по ходу второй двадцатиминутки, записав на свой счет результативную передачу. Это действие позволило ему набрать 132 очка по системе «гол+пас» в матчах Кубка Стэнли, что является третьим результатом за всю историю турнира.

Напомним, что игра завершилась со счетом 3:2 в пользу коллектив из столицы США.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.



Вторая игра серии состоится в ночь с 17 на 18 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 02:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров восстановился от травмы и сыграет в первом матче Кубка Стэнли-2021 с «Флоридой Пантерз».