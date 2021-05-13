Фанаты «МЮ» протестуют против руководства клуба возле стадиона

Фанаты английского »Манчестер Юнайтед» протестуют против руководства клуба возле стадиона «Олд Траффорд», передает AP Sports в Twitter.

Возле арены собрались сотни человек. Они скандируют лозунги и жгут файеры.

13 мая должна состояться игра Английской премьер-лиги (АПЛ) между «МЮ» и «Ливерпулем». 2 мая встречу пришлось перенести из-за беспорядков, которые устроили фанаты манкунианцев. Сначала фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки. Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь пытаются сорвать игру с «Ливерпулем».