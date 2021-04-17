Россия увеличила отрыв на КЧМ после произвольной программы спортивных пар

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Сборная России по фигурному катанию увеличила отрыв после произвольной программы спортивных пар на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов за свое выступление получили 151,59 балла, что позволило им одержать уверенную победу в своем виде и принести сборной еще 12 баллов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Коляда, Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Синицина / Кацалапов.

Ранее российская фигуристка Ирина Слуцкая оценила выступление Михаила Коляды на командном чемпионате мира.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Общий зачет
1. Россия — 103
2. США — 94
3. Япония — 88
4. Франция — 64
5. Италия — 62
6. Канада — 49