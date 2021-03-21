«Волкову рано тренировать сборную»: Васильев рассказал о проблемах биатлонистов со стрельбой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что недавно завершившему карьеру известному биатлонисту Алексею Волкову рано было доверять пост тренера по стрельбе в женской сборной России.

«У наших спортсменов налицо провал именно в базовой подготовке и знаниях. Может быть, нужно просто усилить команду, пригласив тренеров из пулевой стрельбы. Думаю, это будет разумно. Уважаю Лёшу Волкова как спортсмена, но как тренер он ещё никак не сформировался», — сказал Васильев в интервью «Чемпионату».

Васильев также отметил, что раз почти все участники сборной России говорят, что Волков не совсем тот тренер, который им нужен, то, наверное, они правы.

«Ну — промазал, ну и ладно»: Миронова рассказала о стрелковой подготовке в сборной.