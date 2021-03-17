Бывший тренер Овечкина назвал россиянина величайшим снайпером всех времен

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высказался о выходе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на шестое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:1) россиянин забросил 718 шайбу в карьере. По этому показателю он обошел канадца Фила Эспозито (717).

«У него потрясающий бросок. Я бы назвал его величайшим снайпером всех времен, потому что никто не может сравниться с ним в плане физики. Никто не бросает шайбу, как он. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Специалист возглавлял «Вашингтон» с 2014 по 2018 год. Под его руководством клуб впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин заявил, что счастлив выйти на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.