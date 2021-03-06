Косторная попросила прощения у Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная, объясняя причины решения покинуть академию Евгения Плющенко и вернуться в группу Этери Тутберидзе, назвала ошибкой решение уйти к Плющенко летом 2020 года. Также спортсменка принесла Тутберидзе извинения за публичную критику методов работы специалистки.

«Шестое место на финале Кубка России — это не то что обидно, это четко дает понять о том, что все у тебя в жизни идет не так и это надо менять. Нужно идти извиняться, смирять свою гордыню и просить прощения. Я должна доказать, что достойна кататься в этой группе и что я достойна их внимания», — сказала Косторная в эфире Первого канала.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к Плющенко.