Лыжник Устюгов объяснил свое снятие с чемпионата мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Сергей Устюгов объяснил свое снятие с чемпионата мира в Оберстдорфе. Его слова передает ТАСС.

По его словам, пробежать командный спринт ему мешает физическая боль в ноге.

«Сесть на спусках не могу, опираюсь только на одну ногу. В классическом спринте было видно, что левая нога не работает», — сказал Устюгов.

Спортсмен заявил, что 2 марта пройдет медицинское обследование, чтобы получить возможность выступить на предстоящем первенстве страны.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак нашел позитив в ничейной игре против «Ростова» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).