Губерниев прокомментировал заявление Шубенкова о проваленном допинг-тесте

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами Сергея Шубенкова, в котором спортсмен опроверг информацию о нарушении им антидопинговых правил.

Ранее легкоатлет написал в Instagram, что сообщения о наличии в его допинг-пробе запрещенного вещества фуросемид являются наглой клеветой.

«Ясно, что ничего не ясно», — написал Губерниев в комментариях к записи.

Ранее сообщалось, что Шубенкова нет в списках временно отстраненных атлетов AIU.