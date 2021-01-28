Губерниев прокомментировал заявление Шубенкова о проваленном допинг-тесте
Антон Борисов
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами Сергея Шубенкова, в котором спортсмен опроверг информацию о нарушении им антидопинговых правил.
Ранее легкоатлет написал в Instagram, что сообщения о наличии в его допинг-пробе запрещенного вещества фуросемид являются наглой клеветой.
«Ясно, что ничего не ясно», — написал Губерниев в комментариях к записи.
Ранее сообщалось, что Шубенкова нет в списках временно отстраненных атлетов AIU.