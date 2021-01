Вратарь «Далласа» Худобин одержал 100-ю победу в НХЛ

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин одержал 100-ю победу в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба «звездных» в Twitter.

Финалисты Кубка Стэнли — 2020 обыграли в своей первой игре нового сезона «Нэшвилл Предаторз» со счетом 7:0.

Отметим, что Худобин отразил все 35 бросков, оформив девятый шатаут в карьере.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».

100th career win, 9th career shutout for the one and only, Dobby!#GoStars pic.twitter.com/JtcnW4pXJV