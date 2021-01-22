Российский боец провалил взвешивание перед боем на турнире UFC 257
Антон Борисов
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян провалил взвешивание перед поединком против немца Насрата Хакпараста на турнире UFC 257.
Вес россиянина составил 159 фунтов при лимите дивизиона в 155 фунтов. Спортсмену дали дополнительный час, чтобы он смог согнать вес.
Царукян провел в смешанных единоборствах 17 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения.
Турнир UFC 257 пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в ночь на 24 января. В главном поединке вечера сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Ранее Царукян победил бразильца Дави Рамоса на турнире UFC Fight Island 2.