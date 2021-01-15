Объявлены даты проведения национального командного турнира по фигурному катанию

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Александра Степанова и Иван Букин в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате Европы по... Александра Степанова и Иван Букин в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате Европы по...
Александра Степанова и Иван Букин в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате Европы по...
Александр Вильф/РИА «Новости»

Объявлены даты проведения национального командного турнира по фигурному катанию, сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут с 5 по 7 февраля. Об этом проинформировал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

При этом турнир будет иметь вид командных соревнований.

Ранее сообщалось, что Тарасова отреагировала на извинения хореографа Тутберидзе перед Плющенко.