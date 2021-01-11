Тренер академии ЦСКА Варламов покинул клуб

Тренер академии московского ЦСКА Евгений Варламов покинул команду, сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.

«Благодарим Евгения Владимировича за профессиональную работу и большой вклад в воспитание подрастающих поколений. Желаем удачи и больших успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.



Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год.



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