Тренер академии ЦСКА Варламов покинул клуб

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Тренер академии московского ЦСКА Евгений Варламов покинул команду, сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.

«Благодарим Евгения Владимировича за профессиональную работу и большой вклад в воспитание подрастающих поколений. Желаем удачи и больших успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год.

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