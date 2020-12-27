Траньков не считает, что воспаление легких повлияло на выступление Тарасовой

Максим Траньков, наставник российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал о том, что перенесенное воспаление легких не повлияло на выступление фигуристки на чемпионате России, передает RT.

«Женя действительно болела. За три недели тренировок после того, как она выздоровела, мы сумели сделать пять или шесть прокатов произвольной программы. Это много», — сказал Траньков.

Также Траньков отметил, что фигуристы были полностью готовы к соревнованиям.



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