Третьяк предложил провести ЧМ-2021 по хоккею в России

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что организация получила предложение провести матчи чемпионата мира 2021 года в России.

Функционер заявил, что целью организации является проведение турнира в Минске и Риге. Фазель отметил, что Белоруссия и Латвия сообщили о готовности принять первенство с участием 16 команд.

»Владислав Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге. Слишком рано принимать какое-то решение сейчас. У нас контракт, я хочу поговорить со всеми», — цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее министр спорта Швеции выступила против проведения чемпионата мира по хоккею в Белоруссии.