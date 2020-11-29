Канделаки прокомментировала поражение ЦСКА от «Рубина»

Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Джордже Деспотович.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале прокомментировала результат игры.

Продюсер отмечает, что еврокубки, не доставляющие никакой радости, стали еще и проклятием для их участников. По мнению Канделаки, решение есть.

«Игорь Ларионов привез хоккейную молодежку на Евротур, надо брать пример.

Думаю, что пару очков подрастающее поколение в 15 матчах наберет», — написала она.



Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.