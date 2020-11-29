Хавбек «Монако» Головин в скором времени восстановится после травмы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в скором времени восстановится после травмы, сообщает официальный сайт команды.

Хавбек получил повреждение в матче второго тура чемпионата Франции 30 августа и с тех пор на поле не появлялся. Сообщалось, что Головин надорвал мышцы задней поверхности бедра. Теперь, согласно официальному отчету «Монако», он проходит финальный путь восстановления.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года.

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