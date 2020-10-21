Хабиб назвал соперника, с которым он хочет встретиться после Гэтжи

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал соперника, с которым он хочет встретиться после Джастина Гэтжи.

«Меня захватывает мысль о поединке с Жоржем Сен-Пьером. Не знаю, хочет ли он драться со мной, сможет ли он уложиться в лимит легкого веса, но этот бой был бы для меня захватывающим», — передает слова Хабиба ESPN MMA в Instagram .

Напомним, Хабиб и Гэтжи проведут бой 24 октября.



Ранее Хабиб рассказал о тактике на бой против Гэтжи.