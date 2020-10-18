Кремлев раскритиковал судейство в поединке Ломаченко — Лопес

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился впечатлениями от боя между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, передает ТАСС.

Напомним, Ломаченко уступил единогласным решением судей.

«Очень печально, когда так судьи судят. Видно было, что Василий выиграл. Не надо жить американской мечтой, надо добиваться своей цели. Очень грубое судейское решение», — сказал Кремлев.

Также Кремлев добавил, что Ломаченко надо было выигрывать досрочно.



Ранее Ломаченко не согласился с решением судей в поединке с Лопесом.