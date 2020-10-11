Авербух ответил на просьбу убрать Исинбаеву из жюри «Ледникового периода»
Андрей Черников
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Фигурист Илья Авербух ответил на просьбу убрать Елену Исинбаеву из жюри «Ледникового периода».
Напомним, 10 октября телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров получили высший балл от всех судей, кроме Исинбаевой, которая поставила 5,9 балла.
«Илья! Убери Исинбаеву из жюри! Она и двух слов то связать не может. Это позорище, как она себя ведет в роли жюри», — написал в Instagram один из подписчиков.
«Во-первых, наверное, правильней говорить «вы». Во-вторых, что за желание, как только, что-то не по-нашему, сразу убрать?! Давайте уважать друг друга и мнение каждого», — ответил Авербух.