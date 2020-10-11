Авербух ответил на просьбу убрать Исинбаеву из жюри «Ледникового периода»

Фигурист Илья Авербух ответил на просьбу убрать Елену Исинбаеву из жюри «Ледникового периода».

Напомним, 10 октября телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров получили высший балл от всех судей, кроме Исинбаевой, которая поставила 5,9 балла.

«Илья! Убери Исинбаеву из жюри! Она и двух слов то связать не может. Это позорище, как она себя ведет в роли жюри», — написал в Instagram один из подписчиков.

«Во-первых, наверное, правильней говорить «вы». Во-вторых, что за желание, как только, что-то не по-нашему, сразу убрать?! Давайте уважать друг друга и мнение каждого», — ответил Авербух.

Ранее фанаты подарили Алине Загитовой 1001 розу.