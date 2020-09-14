Дзюба забил 120-й мяч в РПЛ, до повторения рекорда лиги — 23 гола

Нападающий и капитан петербургского «Зенита» Артем Дзюба отметился голом в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом».

Для форварда сине-бело-голубых этот забитый мяч стал 120-м в Премьер-лиге. Для этого 32-летнему футболисту потребовался 341 матч. По данному показателю Дзюба догнал бывшего полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова, который забил 120 мячей в 453-х играх РПЛ.

Больше Дзюбы в Премьер-лиге забили экс-нападающий «Ростова», ЦСКА, «Москвы» и «Сатурна» Дмитрий Кириченко (127 голов в 377 матчах), бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков (139 голов в 340 матчах) и рекордсмен чемпионата Олег Веретенников (143 гола в 274 матчах).

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Арсенал» и стал единоличным лидером РПЛ. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.