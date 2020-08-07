Стали известны причины аварии Квята на Гран-при Великобритании

Спортивное подразделение производителя автомобильных шин Pirelli опубликовало результаты экспертизы шины болида российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята.

Во время гонки Гран-при Великобритании «Формулы-1» россиянин попал в аварию. Его машину развернуло на повороте, после чего он врезался в ограждение. Сам пилот не пострадал, а болид получил сильные повреждения. По словам Квята, причиной инцидента стал прокол шины.

«Из-за механической неполадки произошел перегрев внутренней части обода колеса и обгорел борт шины. Таким образом, борт больше не мог прижимать шину к ободу. Это вызвало выпускание воздуха, при этом сама шина не имела к этому никакого отношения», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что Квят мог побороться за очки в Гран-при Великобритании.