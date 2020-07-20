Оценка главному арбитру матча «Зенит» — «Спартак» будет снижена

Оценка главному судье полуфинального матча Олимп - Кубка России по футболу «Зенит» - «Спартак» Сергею Иванову будет снижена, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи. Он отметил, что судья допустил ряд ошибок, в том числе не показал желтые карточки после стычки Артема Дзюбы и Александра Соболева, а также не назначил пенальти, что исправила система видеопомощи арбитрам (VAR).

«В целом работой Иванова я доволен, он был строг с игроками. Когда была стычка игроков, он не показал желтые карточки. Также он не назначил пенальти в пользу «Зенита» — это была его самая большая ошибка. Скорее всего, оценка его будет низкой», — заявил Кашшаи.

Ранее сообщалось, что Кашшаи прокомментировал слова Леонида Федуна.