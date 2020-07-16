Федун поделился мнением о кубковой игре «Зенит» — «Спартак»

Член совета директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» Андрей Федун, являющийся по совместительству братом владельца Леонида Федуна, поделился мнением о кубковой игре «Зенит» — «Спартак», которая состоится в ближайшее время в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, шансы на то, чтобы пробиться в финальную игру, у обеих команд равны.

«Я смотрю футбол так же, как и вы. Выигрываем — значит молодцы. Проигрываем — значит играем плохо.

В кубковой встрече можно победить всех. Даже команды из второй лиги могут грохнуть клуб из высшей лиги. В принципе, шансы есть», — сказал Федун.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД.