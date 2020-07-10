Жители Кироваула поддержали идею переименования села в честь отца Хабиба

Жители дагестанского села Кироваул, где 4 июля похоронили Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, поддержали идею переименования населенного пункта в Манап.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из администрации Кизилюртовского района.

Напомним, что о смерти отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Абдулманапу Магомедовичу было 57 лет.

Причиной скоропостижной смерти наставника стали осложнения после заражения коронавирусом.

Ранее тренер Хабиба высказался о будущем бойца после смерти отца.