Жители Кироваула поддержали идею переименования села в честь отца Хабиба
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Жители дагестанского села Кироваул, где 4 июля похоронили Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, поддержали идею переименования населенного пункта в Манап.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из администрации Кизилюртовского района.
Напомним, что о смерти отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Абдулманапу Магомедовичу было 57 лет.
Причиной скоропостижной смерти наставника стали осложнения после заражения коронавирусом.
Ранее тренер Хабиба высказался о будущем бойца после смерти отца.