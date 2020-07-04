Федун высказался о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун высказался о смерти прославленного тренера и болельщика красно-белых Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

По его словам, отцу действующего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова очень нравилась титулованная команда образца 1980-ых годов, которую он сравнивал с «Барселоной».

Федун заявил, что жизнь Абдулманапа — яркий пример того, как один человек может сделать жизнь вокруг себя лучше.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал известие о смерти Абдулманапа Нурмагомедова.