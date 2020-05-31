Ковтун: был бы рад, если бы государство поддержало шоу Авербуха

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью «Газете.Ru» поддержал хореографа Илью Авербуха.

По его словам, государству стоит поддержать финансами предпринимателей, теряющих доходы из-за пандемии коронавирсуной инфекции.

«Я должен был выступать на шоу — у меня был расписан почти каждый день до конца сентября. Конечно, из-за пандемии я в больших потерях — и финансовых, и вообще. Не имею возможности работать и зарабатывать, как и многие жители этой планеты.

Илья Авербух говорил, что государство должно поддержать организаторов шоу? Я тоже считаю, что государство должно помогать бизнесу, даже частному, при такой ситуации. А у нас как-то непонятно: режим самоизоляции — это что вообще такое? Законы, правила меняются на ходу, абсолютно неясно, что происходит в этом плане. Я смотрю на другие страны: там помощь идет постоянно, напрямую, всем. А у нас с этим беда.

Илье могу пожелать только стойкости, потому что я примерно представляю, какие потери он сейчас несет. Я был бы очень счастлив, если бы его поддержало государство, но в это мне не очень верится. Не верится, что вот так — раз! — и кому-то помогут.

Поддержат одного — захотят еще миллионы, понимаете? Хотя по идее государство должно так делать. Но, может, считает, что не должно. Не знаю», — сказал Ковтун.

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